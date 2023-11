Deuxième galop des « Lions » : le groupe presque au complet, seul Nampalys manque à l’appel

Dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre le Soudan du Sud (18 novembre) et le Togo (21 novembre), l’équipe nationale du Sénégal a effectué mardi, à huis clos, son deuxième galop au terrain annexe du stade Abdoulaye Wade. Le groupe est au complet seul Nampalys manque à l’appel.



Aliou Cissé a fait appel à un groupe de 26 joueurs pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. 25 « Lions » étaient présent mardi lors de la deuxième séance. Krépin Diatta touché le week-end dernier en club a rejoint la Tanière.



Il ne reste plus que Nampalys Mendy qui manque toujours à l’appel. Le milieu de Lens souffre de douleurs à la cuisse et sa participation à ce rassemblement reste incertaine. Il avait manqué la réception de l’Olympique de Marseille, dimanche lors de la 12e journée de Ligue 1.



A noter que la séance de ce mercredi se fera à huis clos. Pour le jeudi, la séance sera ouverte à la presse. Pour la dernière séance prévue vendredi, la presse aura seulement droit aux 15 premières minutes.