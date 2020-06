Deuxième jour consécutif sans décès en Espagne, 377 213 personnes mortes de Covid-19 dans le monde

La pandémie a fait au moins 377.213 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’Agence France-Presse à partir de sources officielles. Les Etats-Unis sont toujours le pays le plus touché avec 105.644 décès. Suivent le Royaume-Uni avec 39.369 morts, l’Italie (33.530), le Brésil (29.937) et la France (28.940).

Au Mexique, le coronavirus a fait plus de 10.000 morts et la Russie a passé ce mardi le cap des 5.000 décès.



Deuxième journée sans décès en Espagne…



Aucun mort du Covid-19 en Espagne, pour la deuxième journée consécutive

Ce pays de 46 millions d’habitants a recensé un peu plus de 27.000 personnes décédées.