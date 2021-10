Devant Abdou Mbow, le Khalife général des Tidianes oppose un Non catégorique au projet de loi de l'Avortement médicalisé

Le Khalife général de la famille Tidiane de Tivaouane a déclaré lundi, devant le premier vice-président de l'Assemblée nationale qu'il s'opposait fermement au projet de loi en gestation en faveur d'un avortement médicalisé au Sénégal."Beaucoup de choses se sont déroulées dans ce pays et d’autres se profilent à l’horizon. Aujourd’hui on nous parle de la légalisation de l’avortement médicalisé. Cela devrait passer par l’Assemblée nationale à travers un projet de loi", a déclaré Serigne Babacar Sy MansourAvant d'ajouter: "Mais ma position reste celle que j’ai toujours eu sur la question. Chacun est responsable de ses actes. Devant Dieu, le fidèle rendra compte de ses actes et de tout ce qui s’est produit en sa présence".Pour rappel, plusieurs organisations féministes et de défense des droits de la femme ont porté le plaidoyer d'un avortement médicalisé au Sénégal. Mais l'obstacle des religieux se dresse devant celles-ci. L'église a opposé un niet catégorique. Du côté des oulémas, on pose une condition sine qua non, celle de la préservation de la santé ou de la vie de la mère.A lire le dossier de PressAfrik sur le sujet en cliquant ICI