Devant le Conseil de sécurité, la cheffe de la Monusco tire la sonnette d'alarme sur la situation dans l'est de la RDC

Si elle n’a pas oublié de saluer la reprise du processus de Luanda et la médiation de l’Angola entre la RDC et le Rwanda, Bintou Keita, cheffe de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation dans ce pays (Monusco), a été très claire devant le Conseil de sécurité : jamais le M23 n'a autant avancé à l’est du pays, rapporte notre correspondante à l'ONU, Carrie Nooten. Et les atrocités des Forces démocratiques alliées (ADF) ont des conséquences désastreuses sur les civils entre le Nord-Kivu et l’Ituri : près de 200 personnes y ont été tuées depuis le début de l’année 2024.



Quant à la région de l’Ituri même, l’insécurité reste dramatique. Résultat, les déplacés internes comptent 800 000 personnes de plus en trois mois. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), en tout, plus de 7,1 millions de personnes sont déplacées.



Par ailleurs, comme le signale Bintou Keita et le rapporte un communiqué de l'ONU, « pour le seul mois de janvier 2024, 10 400 cas de violences sexistes ont été signalés à travers tout le pays, une hausse beaucoup plus importante que les années précédentes ».



Un Congolais sur quatre confronté à la faim

Pour endiguer cette dégradation, le président Félix Tshisekedi a annoncé une réforme de l’appareil de sécurité et de défense, et la Monusco se dit prête à soutenir l’idée si elle reçoit un large consensus. La cheffe de la Monusco a en effet précisé que l’engagement militaire « doit aller de pair avec un investissement continu des autorités congolaises dans les processus de paix aux niveaux régional, national et local ».



Mais Bintou Keita a tout de même voulu lancer un cri d’alarme, car la situation humanitaire se dégrade et désormais, un Congolais sur quatre est confronté à la faim et à la malnutrition, 23,4 millions de personnes sont touchées par l'insécurité alimentaire, faisant de la RDC le plus affecté au monde par ce problème, d'après les Nations unies.



Or, l’ONU peine à convaincre les donneurs de financer le plan humanitaire pour la République démocratique du Congo. L’objectif pour 2024 était de lever 2,5 milliards de dollars. À ce jour, seulement 14% de cette somme ont été réunis.