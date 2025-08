Devant le Doyen des juges, El Hadji Babacar Dioum nie être « Kocc Barma »

La confrontation tant attendue a eu lieu hier, lundi. El Hadji Babacar Dioum, connu sous le nom de "Kocc Barma", a été soumis à un feu roulant de questions devant le doyen des juges d’instruction près le Tribunal de Grande instance de Dakar, dans le cadre des multiples plaintes déposées contre lui par des présumées victimes. Assisté par ses avocats, le mis en cause a répondu à l’ensemble des questions, rapporte L’Observateur.



« D’un ton ferme », précise le quotidien du Groupe Futurs Médias, El Hadji Babacar Dioum a nié en bloc tous les faits qui lui sont reprochés. Dès les premières minutes de l’interrogatoire, il a tenu à affirmer qu’il n’était pas « Kocc Barma ».



Selon les sources du journal, El Hadji Babacar Dioum s’est présenté comme un simple hébergeur de sites Internet. Ce statut, a-t-il soutenu, lui permettait d’héberger des plateformes sans pour autant être tenu pour responsable du contenu qui y était diffusé.



Dans le même dossier, El Hadji Assane Demba, interpellé récemment à l’aéroport international Blaise Diagne dans le cadre d’une délégation judiciaire signée par le doyen des juges, sera également entendu dans les prochains jours. Une confrontation entre les deux mis en cause est déjà prévue et pourrait être décisive dans la suite de cette affaire à rebondissements