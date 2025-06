Développement de Saré Yoba : la modernisation du marché à bétail et l'autonomisation des femmes au cœur des priorités  

La commune de Saré Yoba, dans le département de Kolda (sud), amorce un tournant décisif dans sa quête d’un développement économique durable. Lors d’un forum économique de trois jours, ouvert mercredi 18 juin, les autorités locales ont dévoilé une série d’orientations stratégiques ambitieuses axées sur la modernisation du marché à bétail, la transformation des produits animaux et l’autonomisation des femmes.



L’une des principales annonces issues de ce forum est la construction d’abattoirs aux normes, un projet qui vise à valoriser la filière bétail à travers une meilleure exploitation de la viande et de la peau. « Ce projet permettra de créer des chaînes de valeur locales et de dynamiser l’économie communautaire », a déclaré le maire Boubacar Diallo, fervent défenseur de l’initiative.



Les femmes en première ligne

Plaçant l’autonomisation économique des femmes au cœur de son action, la municipalité de Saré Yoba a récemment soutenu la formation de plus de 200 femmes aux techniques de transformation de produits locaux. Une étape cruciale, selon le maire Boubacar Diallo, pour faire des femmes de véritables actrices du développement local. Ces dernières ont d’ailleurs profité du forum pour exposer leur savoir-faire et plaider pour un appui en équipements de production, indispensable à la pérennisation de leurs activités.



« Nous avons les compétences, mais il nous manque les outils. Si nous sommes bien équipées, nous pourrons aller plus loin », a lancé une participante du nom de Fatou Kéita .



Un appui structurant du Forum Civil

Ce processus de redynamisation économique bénéficie du soutien du Forum Civil, qui a mis en place une plateforme agrocommerciale innovante. Déjà, près de 700 acteurs maraîchers de la région ont été mis en réseau à travers cette initiative, favorisant ainsi la synergie entre producteurs, transformateurs et acheteurs.

Ce partenariat avec le Forum Civil augure d’une structuration plus poussée du tissu économique local, avec un accent mis sur la gouvernance participative et l’économie solidaire.



Cap sur l’avenir

À l’issue de ce forum économique, la commune de Saré Yoba semble résolue à faire de ses ressources humaines et naturelles un levier de croissance. Le développement du marché à bétail, couplé à l’autonomisation des femmes et à la modernisation de la chaîne de valeur agroalimentaire, dessine les contours d’un avenir plus prometteur pour cette collectivité territoriale du Diéga.



« C’est ensemble, avec nos partenaires et nos citoyens, que nous allons bâtir une économie locale résiliente, inclusive et durable », a conclu le maire.