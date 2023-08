Développement énergies renouvelables, exploitation pétrole: les pistes de l’expert Bassirou Marone au Sénégal

De Sénégal au États Unis en passant par Londres, Quatar et d’autres grands pays partenaires, Bassirou Marone fait son petit bonhomme de chemin dans le monde des énergies et du pétrole. L’homme de l’ombre n’arrête pas d’élargir ses projets de partenariat sur le pétrole pour apporter son expertise et participer au développement des énergies qui sont aujourd’hui une urgence pour une autosuffisances énergétique.



Dès ces début au Sénégal, après ces études et relations avec différents hommes d’affaires, le visionnaire n’a pas hésité de mettre en place son entreprise dénommée BAMA ENERGIE. Et à travers ce bijou, il fait ses preuves avec ses partenaires qui sont un peu partout dans le monde (Etats Unis,Angleterre,France,Quatar,Dubai) et autres pays pour ne citer que ces derniers.



Le géant caché du pétrole nous parle de ses projets en cours estimés à des dizaines de milliards et nous promet également d’énormes avantages pour l’Afrique.

Selon le jeune sénégalais à la quarantaine, le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables sont de véritables sources qui peuvent faire émerger non seulement le Sénégal mais l’Afrique entière dans sa globalité.

Et l’Afrique étant un continent très abondant en matière de ressources naturelles,l e soleil à lui seul constitue un énorme atout pour la production de l’énergie solaire.



Il soutient que les experts et hommes d’affaires comme lui doivent mieux travailler dans ce domaine à fin d’apporter des solutions aux problèmes d’insuffisance en énergie et de baisser les prix sur la consommation.



Monsieur Marone effectue très fréquemment des voyages dans certains pays comme Dubai et Quatar pour non seulement renforcer ses connaissances dans le domaine, mais aussi de nouer des relations de partenariat qui peuvent permettre au Sénégal d’avoir une meilleure vision pour l’exploitation et la commercialisation de ce liquide précieux et très important qui est le pétrole.



Il nous explique également comment les pays comme Quatar, Dubai ont profité de l’exploitation du pétrole pour devenir aujourd’hui parmi les pays les plus puissants au monde.



Bassirou Maronene ne s’arrête pas à ce niveau mais il nous fait savoir que d’autres projets à hauteur de 62 milliards de francs CFA sont en cours de négociation.

Le président de la république du Sénégal, Macky Sall ne doute pas de son expertise et son engagement dans le domaine du pétrole.



C’est sur cette lancée qu’il envisage avec le président mettre sur place des projets de développement en énergie renouvelable et du pétrole.



« Le monde est dans une course de développement et la meilleure façon d’intégrer les rangs c’est de savoir comment exploiter le potentiel qu’on a », tels sont les mots de la fin de Bassirou Marone, homme d’affaires et diplomate Sénégalais.