Dossier égaré, silence administratif : la cinéaste Dieynaba Ngom crie son désarroi et interpelle les plus hautes autorités

Égarement de dossier et lenteur sur le traitement des dossiers à la Direction de la Cinématographie du Sénégal - officiel !!!



-Combien de cinéastes et entrepreneurs culturels sénégalais ont abandonné leurs projets dans le silence, sans que personne ne le sache, sans que personne ne les compte ?



C'est plus fort qu'un chiffre, car l'absence de réponse devient elle-même la réponse.



Moi Dieynaba Ngom , cinéaste, scénariste, réalisatrice et productrice, je refuse de me taire. Je ne ferai jamais partie de ceux qui ont peur de s'exprimer, par crainte d'être black listès: mes œuvres et projets ont longtemps parcouru le monde et continuent de le faire avec brio.



45 jeunes déjà formés aux métiers du cinéma et de l'audiovisuel, 6 films produits dont 3 déjà sortis (FISSURES, Aida, Xoslouman) et 3 autres en post-production, ainsi qu'un programme d'incubation de 12 mois actuellement en cours le tout entièrement financé sur fonds propres. Plus de 400 demandes de formation, venues de toute l'Afrique, restent aujourd'hui en attente. Voilà ce que porte, à ce jour, le programme HOPE MOTION AFRIC FILMS.

J'interpelle solennellement :



Son Excellence le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Faye

Monsieur le Premier ministre, Ahmadou Al Amine Lô

Monsieur le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Alpha Thiam

Madame Mame Coumba Diop, ministre auprès du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique.



Monsieur Germain Coly DG CI Germain Coly , directeur de la Cinématographie, que j'ai personnellement saisi par message le 18 mai 2026 pour lui faire part de l'égarement du dossier de HOPE MOTION AFRIC FILMS dans ses locaux, sans retour à ce jour. Sa secrétaire et bien d'autres responsables sont au courant de ce que j'explique.



Monsieur le Directeur, l'inaccessibilité d'un administrateur face à ses administrés n'a jamais été bénéfique pour un secteur. Qu'il soit clair que ma démarche ne relève d'aucun délit d'opinion : je ne fais qu'exercer mon droit à être entendue.



Si nous, acteurs indépendants du cinéma sénégalais qui avons, ne serait-ce qu'une fois, porté haut les couleurs de notre pays lors de compétitions internationales, et honoré ce secteur qui nous est cher ne méritons pas un traitement neutre et respectueux, alors qui le mérite ?



HOPE MOTION AFRIC FILMS est porté par une vision féminine qui prouve le pouvoir du leadership au féminin.



Je reviendrai avec plus de détails sur le cas de mon dossier introduit à la date du 23 Décembre 2025 pour l'exercice de l'année 2026, égaré, suite à une imputation du ministère de la culture vers la DCI depuis le 02 janvier 2026



Mme Dieynaba Ngom

Actrice, scénariste, réalisatrice et productrice sénégalaise

Directrice du programme HOPE MOTION AFRIC FILMS