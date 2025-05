Diagnostiqué d’un cancer avec métastases, Joe Biden remercie ses soutiens

La classe politique américaine s’est montrée «attristée» par cette nouvelle, à commencer par le président Donald Trump. «Melania et moi sommes attristés d'apprendre le diagnostic médical récent de Joe Biden. Nous envoyons à (son épouse) Jill et à la famille nos meilleurs vœux les plus chaleureux, et nous souhaitons à Joe un rétablissement rapide et réussi», a déclaré le républicain sur sa plateforme Truth Social.



«Joe est un battant et je sais qu'il fera face à ce défi avec la même force, résilience, et optimisme qui ont toujours défini sa vie et son leadership», a quant à elle déclaré sur son compte X l'ancienne vice-présidente américaine Kamala Harris, au profit de qui Joe Biden s'était retiré de la course à la présidentielle.



«Personne n'a fait plus que Joe» en la matière. Je suis sûr qu'il relèvera ce défi avec la détermination et l'élégance qui le caractérisent. Nous prions pour une guérison rapide et complète», a assuré Barack Obama, locataire de la Maison Blanche de 2009 à 2017.



«Mon ami Joe Biden a toujours été un battant. Hillary et moi le soutenons et pensons à lui, à Jill et à toute sa famille», a également salué l’ancien président Bill Clinton.