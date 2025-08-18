Dialambéré (Kolda) : Younous Koita appelle à plus d’efforts pour lutter contre le chômage des jeunes

S’exprimant devant les jeunes et notables venus assister à la finale, M. Koita a invité le gouvernement à « redoubler d’efforts » pour offrir des solutions durables au chômage qui touche de plein fouet la jeunesse du Fouladou.

Selon lui, la multiplication d’opportunités d’emploi reste l’une des voies les plus efficaces pour apporter une réponse au drame de l’immigration irrégulière, un fléau qui continue de frapper durement cette partie du département de Kolda.

Fidèle allié de l’actuel pouvoir, le responsable communal de l’AARIS a insisté sur la nécessité d’investir davantage dans des initiatives locales génératrices de revenus afin de retenir les jeunes dans leur terroir. « L’État doit accompagner la jeunesse avec des projets concrets qui permettent de bâtir un avenir ici, au Fouladou », a-t-il martelé.

Profitant de l’ambiance festive autour du ballon rond, Younous Koita a également adressé un message de paix et de responsabilité aux jeunes organisateurs et participants du tournoi. Il les a exhortés à préserver l’esprit sportif, en privilégiant la non-violence et la cohésion sociale, gages d’un développement harmonieux de la commune de Dialambéré.

La commune de Dialambéré dans le département de Kolda (sud), a vibré ce week-end au rythme de la finale du tournoi de football des « Quatre Grands », marquant le coup d’envoi du championnat national populaire dans la localité.En marge de cette rencontre sportive très suivie, Younous Koita, coordonnateur communal du parti Alliance Alternative pour la Refondation Idéologique du Sénégal (AARIS) de Mame Boye Diao à Dialambéré, a lancé un vibrant appel aux nouvelles autorités.