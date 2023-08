Dialika Ndao dite « Adji Ndao Pastef » sous mandat de dépôt

Interpellée à Yoff par la Section de recherches, Dialika Ndao dite « Adji Ndao PAstef » est en prison depuis lundi. Selon Libération, l’architecte, qui vivait en Suisse, a été inculpée et placée sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, appel à l’insurrection, complicité de destruction et dégradation de biens publics et privés.



Visé dans le cadre de la même procédure, Alioune Ndiaye, un ancien sergent des sapeurs-pompiers, a été aussi envoyé en détention préventive.



Libération informe que Birome Holo Ba, membre des cadres de Pastef, et Thierno Gueye, ont été inculpés sous le régime du contrôle judiciaire.