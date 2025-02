Dialogue Etat-syndicat : quelques pistes de réflexion pour les syndicats (Par Papa Malick Ndour)

Le Premier ministre, en pleine polémique sur la baisse ou non des salaires des agents de la fonction publique, rencontrera demain, jeudi, les partenaires sociaux pour échanger avec eux sur la question salariale. Cependant, à l'Assemblée nationale, le gouvernement semblait avoir bien tranché sur la question ! Selon les termes du premier ministre, « Dans le cadre de l'effort national, un rebasing salarial sera opéré en vue de rendre plus équitables les niveaux de revenu... »



Pour information, le rebasing est un processus qui vise à revoir et à ajuster les salaires, à la hausse ou à la baisse, dans le but d'atteindre une plus grande équité dans le traitement des agents. Toutefois, dans le contexte actuel, marqué par un débat sur la recherche de marges budgétaires sur fond de soi-disant «effort national», il semble que cet ajustement soit également motivé par la volonté de réaliser des économies sur la masse salariale.



Dans ce cadre, il faut que les Sénégalais sachent ceci : ajuster à la baisse, c'est diminuer les salaires de certaines catégories d'agents ! Et ajuster à la hausse, c'est augmenter davantage la masse salariale, ce que le gouvernement n'imagine même pas. Drôle de paradoxe ! Finalement, quel est l'objectif visé ? J'attends du gouvernement qu'il soit plus explicite sur la question devant les syndicats.



Par contre, si le but visé est de réveiller la vieille lune de la recherche d'équilibre entre les salaires des différentes catégories d'agents, il est important de rappeler ceci aux nouvelles autorités:



1. Je comprends bien que le Chef du gouvernement veuille diminuer les salaires des directeurs et des ministres, mais je vous informe, Ousmane, que cette mesure est populiste et n'aura que peu d'impact sur le déficit. D'après mes simulations, une baisse de 40 % des salaires de vos ministres et de vos DG du secteur parapublic ne te fera pas gagner plus de 3,5 milliards par an, donc un plus de 0,2 % de ton déficit actuel.



2. Les autres corps, soi-disant les plus choyés de l'administration (impôts, trésor, commerce, magistrature...), ne devraient aucunement, sous l'autel du rebasing salarial, subir les affres budgétaires découlant de l'absence de vision de votre régime, ne serait-ce que par hommage au passé syndical de Ousmane Sonko, jadis grand défenseur du corps des inspecteurs des impôts. Les agents des régies financières ne méritent pas qu'on touche à leur salaire «compte tenu de leur contribution inestimable au développement de notre nation», selon les termes du syndicaliste Ousmane Sonko.



3. Nous espérons, pour les corps des enseignants, des agents de la santé et des travailleurs du secteur primaire, que ce rebasing se traduira par une hausse généralisée des salaires, conformément aux multiples promesses formulées par les opposants d'alors devenus gouvernants. Pour ce faire, le gouvernement peut ne point besoin de toucher aux indices de la solde ; il n'a qu'à respecter simplement sa promesse électorale d’indexation des tranches de l’impôt sur le revenu (IR) sur l’inflation devenue galopante depuis. (Je reviendrai sur cette promesse que les Sénégalais peuvent relire à la page 57 du programme de campagne de Pastef et qui, appliquée, augmenterait le salaire de tous les travailleurs, y compris ceux du secteur privé, comme ce fut le cas en 2013).



Bref, je vous conseillerai, M. Le premier ministre, de ne pas toucher aux salaires, de répondre favorablement aux attentes légitimes des secteurs en crise et de négocier un pacte social où la grève ne sera pas la règle, mais où le gouvernement s'engage à arrêter la provocation et la diabolisation des agents de l'administration.





Papa Malick Ndour, ancien ministre