Dialogue islamo-chrétien : El Malick Ndiaye rencontre le nouvel archevêque de Dakar

Le nouvel archevêque de Dakar, Monseigneur André Guéye, a reçu ce jeudi 11 septembre 2025 la visite de courtoisie du président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye.« J’ai saisi cette occasion pour saluer le rôle majeur de l’Église dans la promotion de la paix, de la solidarité et du vivre-ensemble, mais aussi pour rappeler l’importance du dialogue islamo-chrétien, véritable socle de l’harmonie sociale et de la stabilité de notre pays », a écrit El Malick Ndiaye sur Facebook.De son côté, Monseigneur André Guéye, récemment installé comme archevêque de Dakar, a adressé un message empreint de fraternité et d’espérance. Il a formulé « une prière fervente pour les autorités du Sénégal, la paix et la prospérité de notre Nation », confirmant la volonté de l’Église de poursuivre son engagement pour la cohésion et la stabilité du pays.Cette rencontre s’inscrit dans un contexte marqué par des appels répétés au renforcement du dialogue interreligieux, pierre angulaire de l’équilibre social et de la stabilité politique au Sénégal.