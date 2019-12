Dialogue national: Famara Ibrahima Sagna a enfin reçu le décret de nomination de ses conseillers

Après plus de sept mois d'inactivité, le Dialogue national, lancé en grande pompe en avril dernier, devrait connaître un grand coup d’accélérateur d’ici la semaine prochaine ! En effet, après une très longue attente ayant même poussé certains segments à dénoncer l’ « immobilisme » du président du Comité de pilotage dudit Dialogue, M. Famara Ibrahima Sagna, les choses bougent sensiblement.



Le Témoin souligne qu'outre la réception des locaux devant abriter le directoire de ce Dialogue, c’est-à-dire le président Sagna et aussi les présidents des commissions — des bureaux qui se trouvent avenue Léopold Sédar Senghor et qui étaient occupés auparavant par l’Inspection générale d’Etat —, le décret de nomination des 74 membres du Bureau ou Comité de Pilotage a été signé par le président de la République.



C’est d’ailleurs hier que ce décret a été transmis au président Famara Ibrahima Sagna. Lequel devrait être installé officiellement dans ses fonctions — en même temps que les 74 autres membres — la semaine prochaine. Du moins si l’on en croit le ministre de l’Intérieur, M. Aly Ngouille Ndiaye, qui en a fait la révélation devant le députés. Les choses sérieuses vont donc commencer !