Dialogue national: Y'en a Marre a été écarté des discussions, selon son Coordonnateur

Le Mouvement "Y'en a Marre" a été écarté au Dialogue national. C’est ce que révèle son coordonnateur, Aliou Sané, qui informe qu'ils n’ont pas reçu d’invitation de la part des autorités.



« Il faut déjà dire que depuis que l’idée du dialogue a été posée, nous Y'en a marre, on avait dit qu’on attendait d’être saisi officiellement par les autorités qui organisent ce dialogue pour juger du sérieux de la démarche », déclare Aliou Sané. Parce que, explique-t-il, dans le passé, on a eu droit à des dialogues et tout le monde a vu comment ça s’est passé, ça été un monologue, ça été un dialogue des élites au détriment d’un dialogue du peuple dans sa globalité à l’image des assises nationales».



Le coordonnateur du Mouvement citoyen de souligner : « On n’a pas été saisi, Y'en a marre en tant que mouvement citoyen n’a pas attendu de dialogue, et n’a pas attendu de message du président de la République pour s’impliquer dans la gestion des choses, pour avoir une opinion sur la marche de ce pays-là, pour avoir une critique objective sur la gouvernance du pays », rappelle-t-il sur la Rfm.