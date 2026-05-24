Dialogue national au Sénégal : Antoine Diome reçu au Palais pour évoquer les questions sécuritaires

L’ancien ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a été reçu samedi au Palais de la République par le président Bassirou Diomaye Faye dans le cadre du dialogue national. Il s’agit de sa première apparition publique depuis le départ de Macky Sall du pouvoir.



À l’issue de l’audience, Antoine Diome a indiqué avoir échangé avec le chef de l’État sur plusieurs sujets d’intérêt national, notamment les questions sécuritaires. « J’ai partagé avec lui un certain nombre de points de vue adossés sur une analyse globale de la situation régionale et internationale, marquée par des tensions », a-t-il déclaré.



L’ancien ministre a précisé que les discussions ont porté sur la prévention des menaces sécuritaires auxquelles le Sénégal pourrait être confronté. « Ce sont des questions relatives à tous les aspects de la sécurité, avec pour objectif principal de prévenir les menaces protéiformes qui guettent toutes les nations », a-t-il ajouté, soulignant le caractère sensible des échanges, livre la RFM.