Dialogue national du 28 mai : l’APR claque la porte et dénonce une « entreprise de décapitation politique »

L’Alliance pour la République (APR) actuel parti de l’opposition a annoncé qu’elle ne participera pas au dialogue national prévu le 28 mai 2025, initié par le Président Bassirou Diomaye Faye. Lors de sa conférence de presse tenue ce vendredi 9 mai, Seydou Guèye, ancien ministre sous Macky Sall et membre dudit parti a justifié ce boycott par un contexte politique jugé hostile et une série d’attaques dirigées contre les anciens dignitaires du régime sortant.« L’Alliance pour la République ne peut pas et ne participera pas à ce dialogue », a tranché Seydou Guèye, qui évoque une série de griefs majeurs. Selon lui, l’actuel pouvoir instrumentalise les institutions pour décapiter l’Apr et faire la diffusion de fausses nouvelles ciblant en particulier le président Macky Sall et ses proches.



« Quand le pouvoir, par le biais d'un ministre de la République, fait du chef de notre parti (Macky Sall), qui a dirigé notre pays pendant douze années, le chef de gang, quand le président de la République, quand le pouvoir, à travers le Premier ministre, les ministres, les directeurs généraux et les officiers, notamment à travers sa presse, fait de la délation, de la diffusion de fausses nouvelles, contre le président sortant et sa famille le quotidien de ses discours, le pouvoir, quand il cible, harcèle, menace, emprisonne des ministres, directeurs généraux et d'autres hommes d'affaires, uniquement dans le but de décapiter notre parti et d'en souvenir tous les grands responsables du régime sortant , quand les droits de l'opposition sont piétinés, niés au point de les priver de positions, quand des chroniqueurs, activistes et consultants supposés proches du régime sortant sont traqués, malmenés, vilipandés et emprisonnés, quand les libertés démocratiques les plus élémentaires, notamment celle de l’opinion, sont baillonnées, quand les droits des citoyens les plus ordinaires sont bafoués, comme en attestent les interdictions de sorties du territoire sans aucune base légale comment serait-il possible alors de dialoguer ? Nous sommes des partisans du dialogue et non d'une rencontre de validation des importunes des pouvoirs », a martelé M. Gueye.



Actes liberticides



Fervent défenseur du dialogue politique sous le magistère de Macky Sall, Seydou Guèye a rappelé que c’est sous ce régime que la date du 28 mai a été instituée comme celle du dialogue national. « Parce qu’elle saisit le sens et la portée du dialogue, et surtout que c’est son leader qui en est l’inspirateur historique, l’APR reste partisane d’un dialogue inclusif, ouvert, libre et centré sur les vraies préoccupations des Sénégalais à savoir la crise économique, le pouvoir d’achat, l’emploi des jeunes, ou encore la place du Sénégal à l’échelle internationale », a-t-il souligné .



Mais pour l’APR, les conditions actuelles rendent tout échange impossible. L’ancien ministre énumère des actes jugés liberticides que le nouveau est en train de commettre à savoir « droits de l’opposition piétinés », « poursuites arbitraires contre d’anciens ministres et directeurs », « journalistes et activistes muselés », ou encore « licenciements abusifs dans les agences publiques sur des bases politiques ».



Malgré cette décision de boycott, Seydou Guèye a précisé que l’Apr » reste attaché à la pacification de l’espace politique et à la paix sociale. » Il a insisté aussi sur le respect dû aux autres formations de l’opposition qui choisiraient de prendre part à la rencontre du 28 mai : « C’est dans le respect des positions autonomes que se fortifie la pluralité politique. »