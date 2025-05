Dialogue national : le Fdr confirme sa participation

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a annoncé hier lundi, sa participation au dialogue national prévu demain, 28 mai prochain, sur le système politique. Face à la presse, Samba Sy et ses camarades qui reconnaissent les difficultés que vivent les Sénégalais actuellement, estiment qu'ils faut discuter pour trouver des solutions à ces problèmes.



"Le Fdr a décidé de répondre oui à l'invitation du gouvernement. Nous avons répondu oui au vu de la gravité de la situation nationale. Nous partirons à ce dialogue pour discuter de la vie des Sénégalais, parce que leur existence est bien rude. Nous avons répondu oui parce que ce qui se joue en terme de destin national contient des irrégularité extrême", a déclaré M. SY.



A rappeler que l’Alliance Pour la République, les Serviteurs de Pape Djibril Fall et le parti Agir de Thierno Bocoum ont décidé de boycotter le dialogue politique.