Dialogue national: le Forum citoyen dément toute dualité entre le Comité de pilotage et la Commission cellulaire

Le Forum citoyen regrette cette supposée dualité entre les deux commissions notée dans le débat public. Il convient de préciser que les missions assignées à la Commission cellulaire ne constituent qu’un pan de celles assignées à la Commission politique du Dialogue national.



Cette confusion dans l’opinion, tient, en partie, d’un abus de langage ou erreur de communication poussant à identifier, depuis son installation, la Commission Cellulaire comme la Commission politique du Dialogue national (tel que mentionné dans un certain nombre de ses communiqués).



La Commission politique visée dans le décret 2019-1106 intègre dans sa sémantique, au-delà du processus électoral, l’exercice du pouvoir d’une manière générale à travers un équilibre effectif entre le judiciaire, le législatif et l’exécutif et la conduite de l’Etat dans les affaires publiques dans tous les domaines.



Donc du point de vue contenu, la distinction est claire et ne prête à aucune confusion. Il s’agira simplement de veiller à ce que les points déjà traités par la Commission cellulaire ne soient repris dans la Commission politique du Dialogue national.



Par ailleurs, il est compréhensible que l’opinion soit déroutée quand des membres de la Commission cellulaire ne font pas partie du CPDN. Toutefois, l’article 2 du décret 2019-1106 lève cette contrainte quand il précise que le CPDN peut s’adjoindre, en cas de besoin, toute personne dont la participation est jugée utile.



Ainsi, le Forum citoyen encourage l’Etat dans cet élan de dialogue et l’invite, ainsi que le CNDN, à étudier les modalités de capitaliser le travail de la Commission cellulaire dont le travail est jugé jusque-là consensuel, en référence à son Communiqué de presse n°5 – dans le cadre du processus du Dialogue national, dans l’intérêt suprême de la Nation.