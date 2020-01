Dialogue national: les présidents des huit commissions désignés, à l'issue d'une assemblée

Le comité de pilotage du Dialogue national s'est réuni lundi après-midi en Assemblée plénière, ce après l'adoption de son règlement intérieur jeudi dernier. A l'issue de cette rencontre, les présidents des huit commissions désignés. Les trois vice-présidents et trois secrétaires généraux ont été également choisis par consensus. A la tête des différentes commissions, on retrouve trois Généraux de l'Armée qu sont Mamadou Niang, Abdoulaye Fall et Mamadou Sow, deux femmes, un ancien ministre et un ancien ambassadeur. Voici la liste complète ci-dessous.