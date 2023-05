Dialogue politique : le F24 dit Non à Macky Sall et exige la libération des « détenus politiques »

En marge de la conférence de presse, les membres de la Plateforme « des forces vives de la nation F24 » ont rejeté sans l’appel au dialogue lancé par le Président Macky Sall.



« Concernant le dialogue, on n’en sait rien. Nous ne sommes pas concernés par ce dialogue. Ce qui nous préoccupe le plus c’est de se mobiliser pour faire face au Président Macky qui a une volonté de briguer une troisième candidature », a lancé Aliou Sané vice-coordonnateur du F24.



Selon lui, les « Sénégalais s’opposeront de la façon la plus ferme à travers le F24 et les forces vives de la nation pour dire non à cette troisième candidature afin de le dissuader et de se mobiliser dans le respect des lois et règlements ».



« Nous exigeons que les détenus politiques soient libérés au plus vite. Au nom de quoi les citoyens qui s’expriment sur la gestion du président de la République et sur la marche de notre justice soient emprisonnés », a dit le coordonnateur de Y en a marre.