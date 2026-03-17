Dialogue social : Ousmane Sonko installe le comité de pilotage du Pacte national

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, ce mardi, la réunion du comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Cette instance réunit le gouvernement, les syndicats et le patronat pour garantir un climat social apaisé.



Entouré des ministres des Finances, du Travail et de la Fonction publique, ainsi que de la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, le chef du gouvernement a activé l'un des organes clés de suivi et d'évaluation du pacte. Outre les membres permanents, les centrales syndicales et les organisations d'employeurs les plus représentatives siègent au sein de ce comité pour discuter des points urgents à l'ordre du jour. L'enjeu reste de concilier les revendications des travailleurs avec les impératifs de croissance économique du pays.