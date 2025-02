Diamaguène : Deux trafiquants de drogue arrêtés avec du chanvre indien et une arme factice

Une opération de sécurisation menée par la police de Diamaguène, en banlieue dakaroise, a permis l’interpellation de deux individus impliqués dans le trafic de chanvre indien. Les suspects ont été surpris dans une maison du quartier Lansar avec 35 cornets de drogue, 270 g de chanvre indien et une arme à feu factice, raconte Les Échos.





La patrouille qui ciblait des zones criminogènes a aperçu deux individus au comportement suspect devant une maison, les policiers ont décidé de procéder à un contrôle d’identité.



À la vue des agents, les suspects ont immédiatement pris la fuite et se sont réfugiés dans la maison. Les policiers les ont poursuivis et interpellés à l’intérieur. À en croire le journal, une perquisition a permis de découvrir un sac contenant de la drogue, une paire de ciseaux, une arme factice et une somme de 3 000 F CFA, issue de la vente du chanvre indien.





Interrogés dans les locaux de la police, les suspects, S. Marega, agent de sécurité, et K. Touré, peintre, ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Ils ont été déférés devant le parquet de Pikine/Guédiawaye pour « association de malfaiteurs, trafic et complicité de trafic de drogue, ainsi que détention d’arme factice. »