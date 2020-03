Diamaguène/Diacksao: des cartons de gel, des gants stériles offerts au personnel de santé

Les "fils" de la commune de Tivaouane Diacksao ont fait un geste remarquable dans au personnel de santé des communes de la zone, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ils ont offert des cartons de gel et des gants aux agents de santé.



"Nous avons offert des cartons de Gel Antinacterien et des Gants stériles au personnel de Santé des deux Postes de Santé de notre Commune, celui de Diamaguene et de Diack Sao. Ce, afin de leur permettre de se protéger contre la pandémie du Coronavirus qui hante actuellement notre sommeil mais également de prendre en accueillant des patients infectés", a dit Bassirou DIENG, Chef de Division de l'Information du CESE et Responsable Associatif à Diamaguene/DiackSao .



Il a fait savoir que Mme Mar et Mme Mbengue, respectivement Infirmières Chefs des Postes de Diamaguene et de Diack Sao, ont magnifié leur geste et ont promis de monter l'information à leurs supérieurs et au plus haute autorité sanitaire.



"Nous avons fait ce geste en tant que fils de la commune de Tivaouane Diacksao.Mais aussi parce que nous ne devons pas tout attendre des autorités étatiques.C'est une epidémie qui concerne tous les citoyens, donc, chacun de son côté doit faire un geste pour sa localité", a conclu M. Dieng.



Selon les chiffres du ministère de la Santé, le nombre de personnes attentes de coronavirus, à la date de ce lundi 16 mars, est de 27 cas dont 2 guérisons.