Diamaguéne Sicap Mbao : des policiers attaqués et pourchassés par des agresseurs

L'arrestation de deux individus en possession de cornets de chanvre indien par les agents de la brigade de recherches du nouveau commissariat d'arrondissement de Dlamaguène Sicap Mbao a mal tourné pour les policiers. Deux parmi eux ont été la cible d'une violente attaque aux projectiles par des compagnons des deux malfaiteurs interpellés. Ils ont eu de graves blessures au front et à la tête rapporte « Les Échos ».



C'est au cours d'une opération pédestre de sécurisation que les policiers opérant en civil ont investi, dimanche passé vers 20h, le quartier Hamdalaye (près du rond-point Fallou Wargua de Diamaguéne Sicap Mbao) dans le but de traquer les brigands et de les mettre hors d'état de nuire.



Par conséquent, les agents ont interpellé dans la rue deux individus à l'allure suspecte et les ont soumis à une vérification d'identité de routine. Mais en les fouillant deux cornets de chanvre indien ont été trouvés par devers eux. Sans tarder, ils sont appréhendés et maîtrisés par une paire de menottes puis conduis vers la fourgonnette de police de service.



Mais, au moment de les embarquer, ils sont confrontés à une farouche résistance d'autres malfaiteurs, qui surgissent de nulle part hurlant de colère. Ils ont ramassé des pierres ainsi qu’un marteau et les ont jetés sur les forces de l’ordre. Deux parmi les policiers ont été grièvement atteints au front et à la tête. Les deux interpellés ont profité de la confusion pour fuir avec les menottes aux poignets.



Des investigations sont menées jour et nuit dans le quartier Hamdalaye en fouillant les coins et les recoins, en vue d'identifier les auteurs de l'attaque aux projectiles et a les appréhender. Quant aux deux policiers blessés, ils ont été évacués au centre national hospitalier de Pikine, pour être pris en charge. Le marteau et les deux cornets de l'herbe illicite ont été placés sous scellés.