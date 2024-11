Diamaguène Sicap Mbao : deux redoutables gangs d'agresseurs démantelés

C'est dans la nuit du 23 au 24 novembre dernier que la police de Sicap Mbao a mis hors d'état de nuire à deux bandes d'agresseurs, qui opéraient par trois dans les endroits sombres des localités de Diamaguène (banlieue de Dakar). Les gangsters sont poursuivis respectivement pour association de malfaiteurs, vol avec violences commis la nuit avec usage d'armes blanches (couteau) et usage de moyens de locomotion (moto), et association de malfaiteurs, tentative de vol avec violences commises la nuit avec usage de moyen de locomotion (véhicule) et détention d'arme blanche (coupe-coupe), rapporte le journal Les Échos,



L'arrestation de ces gangsters a été possible grâce au dispositif de sécurité mis en place par le chef de service du poste de police de Sicap Mbao comme chaque veille de grand combat de lutte traditionnelle.

Une opération pédestre de sécurisation à forte dose chirurgicale a été menée par les agents de terrain dans le but de mettre le grappin sur les malfaiteurs.



Ainsi, samedi dernier, vers 03 h du matin, les policiers débarquent au marché de Diamaguène et tombent sur un trio de gangsters qui s'attaquent à des gens dans la rue. Armés de couteau, ils interceptent les passants et d'autres habitants du quartier et les prennent avec violence au collet. Ils exhibent ensuite l'arme blanche, les dépouillent de leurs biens matériels et argent avant de retourner se cacher dans leur planque.



Malheureusement, pour eux. Surpris dans leur mauvais agissements, les malfrats vont tenter de s'enfuir, mais seront poursuivis par les flics.



Lesquels rattrapent un à un le trio de malfaiteurs et les désarment, puis leur passent les paires de menottes, avant de les amener dans les locaux du poste de police. Par ailleurs, ils tombent sur un autre trio embusqué, les interpellent et saisissent une machette sur eux.



Après l'arrestation du trio d'agresseurs, les policiers reprennent la chasse aux délinquants et aperçoivent trois autres individus à l'allure suspecte dans un endroit sombre du quartier Darou de la même Commune. Ils restent l'obscurité à l'affût des malfrats pour ne pas rater le moindre mouvement des trois suspects.



Tout d'un coup, ils lancent l'opération coup de poing et les surprennent chacun dans leur coin. Ils les fouillent séance tenante et découvrent une machette sur l'un d'eux.



Ainsi, pris de panique, le conducteur du véhicule des malfrats démarre en trombe et disparaît dans la nature. Abandonnant ses trois camarades de gang malchanceux sur les lieux.



Ces derniers seront ensuite embarqués dans le fourgon de police avec leur coupe-coupe, puis placés en garde à vue au poste de police de la localité.



Ce qui fait au total six agresseurs. Ceux-ci devraient être présentés incessamment devant le parquet du tribunal de grande instance de Pikine, a conclu le journal.