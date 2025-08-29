Diamaguene Sicap Mbao : trois individus arrêtés pour « mise en vente de viande impropre à la consommation »

Les éléments du commissariat d’arrondissement de Diamaguène Sicap Mbao (commune d'arrondissement de Pikine) ont interpellé trois individus, hier jeudi, pour « association de malfaiteurs, mise en vente de viande impropre à la consommation et mise en danger de la vie d'autrui ».
Leur arrestation fait suite, selon les informations de la police, publiées sur sa page Facebook, à l'exploitation d'un renseignement. D'après "Libération" qui donne plus de détails, les mises en cause ont été dénoncés à la police par un certain M. Faye qui les a pris sur les faits.
"M. Faye a retrouvé trois personnes en train de dépecer un mouton dans son atelier la veille. Ayant des doutes, il leur a demandé la provenance de l’animal et l’un d’entre eux a déclaré l’avoir reçu d’un certain Lamine Ba. Connaissant ce dernier, il est parti le voir, à sa grande surprise Lamine Ba lui à révéler avoir remis l’animal mort et une somme de 1000F au charretier Daouda Ba pour se débarrasser du cadavre", a noté le journal.
Après investigations, les policiers ont réussi à interpeller les trois individus. Interrogés, ces derniers ont reconnu les faits. Ils ont également avoué avoir vendu la viande impropre à la consommation. En effet, 18 kg ont été vendus à une femme pour 36 000 F CFA, 1,5 kg ont été vendus à un homme pour 3 000 F CFA et 10 kg ont été offerts à une restauratrice.
Interrogé par les éléments du commissariat de Sicap Mbao, la femme ayant acheté les 18 kg a déclaré "avoir revendu une partie de la viande à 2 500 F CFA le kilo. Un autre client a déclaré avoir consommé la viande et la restauratrice a avoué avoir préparé du riz avec cette viande pour ses clients habituels".
Selon la police, la quantité restante de viande impropre à la consommation a été saisie chez la restauratrice et mise à la disposition du vétérinaire du foirail de Diamaguene pour destruction. Les suspects ont été placés en garde à vue et l'enquête se poursuit pour mettre la lumière sur cette affaire.
