Diamaguène Sicap Mbao : un homme arrêté avec deux chèvres mortes destinées à la vente

Le poste de police de Diamaguène Sicap Mbao a interpellé, le 7 août 2025 vers 9h, un individu en possession de deux chèvres mortes par étouffement, qu’il comptait écouler sur le marché malgré leur état impropre à la consommation.



Selon la Police nationale, c'est lors d'une patrouille de sécurisation que les policiers ont remarqué l'individu sur une moto "Jakarta", déchargeant à la hâte deux sacs lourds et suspects. Intrigués, ils ont procédé à une vérification et ont découvert à l'intérieur les deux chèvres, qui n'avaient pas été égorgées.



Interrogé, l'homme a expliqué avoir acheté les animaux 60 000 FCFA à un inconnu pour les revendre. Il a été placé en garde à vue et l'enquête est en cours pour déterminer les responsabilités.

