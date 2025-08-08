Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Diamaguène Sicap Mbao : un homme arrêté avec deux chèvres mortes destinées à la vente



Diamaguène Sicap Mbao : un homme arrêté avec deux chèvres mortes destinées à la vente
Le poste de police de Diamaguène Sicap Mbao a interpellé, le 7 août 2025 vers 9h, un individu en possession de deux chèvres mortes par étouffement, qu’il comptait écouler sur le marché malgré leur état impropre à la consommation.
 
Selon la Police nationale, c'est lors d'une patrouille de sécurisation que les policiers ont remarqué l'individu sur une moto "Jakarta", déchargeant à la hâte deux sacs lourds et suspects. Intrigués, ils ont procédé à une vérification et ont découvert à l'intérieur les deux chèvres, qui n'avaient pas été égorgées.
 
Interrogé, l'homme a expliqué avoir acheté les animaux 60 000 FCFA à un inconnu pour les revendre. Il a été placé en garde à vue et l'enquête est en cours pour déterminer les responsabilités.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Vendredi 8 Août 2025 - 18:18


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter