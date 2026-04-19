Diamniadio : Coly Seck vante la force singulière de la diplomatie sénégalaise

Le représentant permanent du Sénégal aux Nations unies, Coly Seck, a rendu un vibrant hommage à l'expertise diplomatique sénégalaise ce samedi à Diamniadio. Intervenant lors de la 7e conférence des ambassadeurs et consuls généraux, le diplomate a mis en avant la « force singulière » des acteurs nationaux sur la scène internationale. Selon lui, le Sénégal jouit d'une réputation solide dans l'art complexe de rédiger des textes de compromis, une compétence rare qui permet de rapprocher des positions souvent jugées irréconciliables au sein des instances multilatérales.







Cette capacité à favoriser l'émergence de consensus est particulièrement précieuse dans des négociations mondiales marquées par des mécanismes de verrouillage où aucun accord n'est validé tant que l'unanimité n'est pas atteinte sur l'intégralité des points. M. Seck a insisté sur le fait que la doctrine diplomatique du Sénégal ne s'enferme pas dans un système rigide. Au contraire, elle promeut un multilatéralisme concret et efficace, capable de répondre aux défis contemporains tout en restant fidèle à une vocation de dialogue et d'influence.







La rencontre, organisée au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD), a réuni le corps diplomatique ainsi que les hauts responsables du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. Placée sous le thème du renouveau de la coopération internationale, cette édition 2026 a été marquée par une présence institutionnelle de haut niveau. L'ouverture officielle a été présidée par le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, en présence du Premier ministre Ousmane Sonko, soulignant ainsi l'importance stratégique accordée à la politique étrangère dans le nouveau référentiel national.







Au-delà des enjeux techniques, cette conférence a permis de réaffirmer les priorités de la diplomatie sénégalaise : le renforcement de l’intégration africaine et la défense d’un système multilatéral rénové. En s'appuyant sur son héritage de médiateur, le Sénégal entend continuer à jouer un rôle pivot dans la résolution des crises internationales et la promotion d'une coopération globale plus équitable.

