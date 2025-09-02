Diamniadio : la grève à l’hôtel Radisson perturbe la préparation des "Lions" avant le match contre le Soudan

La tension est montée d’un cran à l’hôtel Radisson de Diamniadio après le licenciement de 26 employés pour « motif économique ». En signe de protestation, les travailleurs, arborant des brassards, se sont rassemblés ce mardi matin devant l’établissement, exprimant leur désaccord.
Ce mouvement a perturbé la préparation des « Lions », logés sur place depuis lundi pour affronter le Soudan le 5 septembre (19h00 GMT), dans le cadre de la 7ᵉ journée des éliminatoires du Mondial 2026.
Selon des sources, l’organisation du petit-déjeuner de l’équipe nationale a été particulièrement affectée par cette grève, entraînant un service minimum à l’hôtel. Sadio Mané et ses coéquipiers ont ainsi subi des retards notables au repas matinal, signe concret de l’impact de la contestation sur leur préparation.
