Diamniadio : un véhicule de la 49ᵉ promotion de la police se renverse, aucun mort signalé

Un véhicule transportant des élèves de la 49ᵉ promotion de la police s’est renversé sur l’autoroute à hauteur de la brèche de Diamniadio, alors qu’ils se rendaient à Kaolack pour un regroupement. Le drame s’est produit le dimanche 31 août.



Selon les informations relayées par plusieurs médias, « il y a eu lus de peur que de mal. » En effet, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée.



Une enquête a été ouverte afin d’établir les causes exactes de l’accident.