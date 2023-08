Diaoulé dans le noir: une marche organisée pour réclamer l’électrification de la commune

Bien que Diaoulé (dans le département de Fatick) ait été l'une des premières localités à bénéficier d'une centrale solaire, l'obscurité enveloppe cette commune, laissant place à une lamentation croissante parmi les habitants qui endurent cette pénurie électrique depuis plusieurs années.



Sur les 33 communes et les 60 hameaux qui composent Diaoulé, seuls trois villages ont l'électricité, renseigne Le Quotidien. C'est dans ce contexte préoccupant que le Collectif des villages non électrifiés de Diaoulé (Cvned) a organisé une marche pacifique pour réclamer l'électrification de l'intégralité des villages de la commune.



Adama Sène, porte-parole du collectif, a dénoncé les difficultés que la population locale endure au quotidien. « Vivre sans électricité à l'ère numérique est très difficile, voire impossible. La commune compte 33 villages et plus de 60 hameaux, mais seuls 3 sont électrifiés », a-t-il déploré.



Dans ladite commune, le taux d'électrification y est alarmant, atteignant à peine 10%, comparé aux 42% du département, informe le journal. Ce manque d'électricité s’est transformé en un véritable handicap pour le développement de la commune. Les activités économiques peinent à prendre leur envol, contribuant ainsi au sous-développement des villages environnants et favorisant l'exode rural.



Par conséquent, le collectif adresse un appel pressant au Président Macky Sall. « Nous avons toujours été actifs dans les combats pour les principes. Aujourd'hui, nous dénonçons cette injustice et invitons le chef de l'État à corriger cette situation et à témoigner de la considération que mérite Diaoulé. »