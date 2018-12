Didier Awadi: "J'ai eu peur quand j'ai appris que le Sénégal a obtenu 7.000 milliards F cfa au Groupe consultatif"

En tournée au sud du Sénégal dans la région de Ziguinchor, Didier Awadi n'a pas du tout applaudi à la manne financière du gouvernement sénégalais qui a obtenu plus de 7.000 milliards Fcfa au Groupe consultatif de Paris en début de semaine, dans le cadre du financement de la Phase II du Plan Sénégal Emergent (Pse). Le musicien affirme avoir "peur" quand il l'a appris.



"Quand j'ai appris que le Sénégal a obtenu du Groupe consultatif de Paris un prêt de plus de 7.000 milliards F cfa, cela m'a fait peur. Je ne comprends pas cette volonté de nos autorités de vouloir s'endetter vaille que vaille", s'est interrogé Awadi.



"Pourquoi on ne peut pas compter sur nos propres fonds. Mais, chaque fois, il faut s'endetter. Peut-être cet argent va régler quelques problèmes. Ce sont nos enfants et arrières petits-enfants qui vont naître avec des dettes", a-t-il regretté.



Didier Awadi s'est également attaqué au F CFA. "On ne peut pas parler d'indépendance alors que sur le plan de la monnaie, on est pas libre. On n'a pas le contrôle de notre propre monnaie. Tant qu'on ne contrôle pas celle-ci, on est pas souverain.



Sur le cas de la présidentielle sénégalaise du 24 février 2019, l'artiste estime que "les élections sont pour le peuple un moment de faire un choix pour son avenir et tout le monde doit le faire dans le calme. Chacun d'entre nous doit mettre la presse sur celui qu'on a élu pour qu'il réponde à nos besoin".