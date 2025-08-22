Didier Drogba : "Je rêve d'une Afrique qui ne tend plus la main, mais qui se lève fièrement"

“Mon rêve secret, ce n'est pas le football, mais d'avoir un jour un continent africain totalement autonome, où la paix est la seule règle et l'éducation la seule religion. Je rêve d'une Afrique qui ne tend plus la main, mais qui se lève fièrement, où la jeunesse n'a plus besoin de traverser des mers dangereuses pour chercher un avenir. Ce rêve m'obsède, car il est le moteur de tout ce que j'entreprends”, a-t-il confié.

Interrogé sur les trois graines qu’il sèmerait aujourd’hui pour que ce rêve devienne réalité dans vingt ans, Drogba a répondu sans hésiter :

-La graine de l'éducation de qualité : non pas une éducation qui se limite à l'apprentissage, mais une éducation qui transmet la conscience de soi, de son histoire et de son potentiel. Une éducation qui ne forme pas de simples travailleurs, mais des bâtisseurs.

-La graine de la paix et de la réconciliation : car sans paix, rien n'est possible. Cette graine se nourrit du dialogue, de l'acceptation de l'autre, de la justice et de la mémoire. Elle doit être protégée en enseignant aux enfants l'importance de l'unité et du pardon dès le plus jeune âge.

-La graine de l'esprit d'entreprise et de l'innovation : l'autonomie passe par la capacité à créer de la richesse soi-même. Cette graine doit être arrosée par un accompagnement, un financement équitable et des politiques qui encouragent la jeunesse à oser, à entreprendre, à ne pas craindre l'échec.

Et pour les protéger des tempêtes politiques et sociales, l’ancienne star de Chelsea mise sur la jeunesse.

“Pour protéger ces graines des tempêtes politiques et sociales, il faut les planter dans le cœur des jeunes. Car une fois que ces valeurs sont ancrées en eux, aucune tempête ne pourra les arracher”, a-t-il déclaré, soulignant que la “jeunesse est notre rempart, notre espoir, et c'est en elle que réside l'avenir.”

En marge de son entretien exclusif accordé à Wakat Sera, Didier Drogba a livré un message fort, au-delà du football. L’ancien capitaine des “Éléphants” confie qu’il nourrit un rêve bien plus grand que sa carrière sportive.