Dieh Mandiaye Ba, députée à l’Assemblée nationale est décédée

La présidente de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains de l’Assemblée nationale Dieh Mandiaye Ba est décédée dans la nuit de lundi à mardi, annonce l’APS.



Mme Ba a été également présidente de la Commission de l’Economie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération Economique. Dieh Mandiaye Ba est spécialiste en gestion des entreprises et administrateur civil.



Chevalier et Officier dans l’Ordre national du Lion et Officier dans l’Ordre du mérite, elle a été directrice du Centre national d’état-civil du Sénégal, de 2005 à 2017.



Elle a étudié à l’école des filles de Nioro du Rip (Kaolack) dans les années 70, au Lycée John Fitzgerald Kennedy dans les années 80 et l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.