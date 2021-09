Diéthié Fall rejoint la grande coalition de l'opposition

Déthié FALL et le Parti Républicain pour le Progrès informent, dans une note, l'opinion nationale et internationale de leur décision de participer à la cérémonie de lancement de la grande coalition de l'opposition pour les élections locales prévue cet après midi au Fun City.



Ils invitent par ailleurs l'opposition et les forces vives de la nation " à l'unité pour la préservation de la démocratie sénégalaise et la satisfaction des attentes des populations."



A noter que le Parti démocratique sénégalais annoncé comme faisant partie intégrante de cette coalition a édifié l’opinion sur sa position. Le parti de Me Abdoulaye Wade s’étonne même de la circulation d’une charte pour la création d’une coalition sous la mention ‘’ont signé le PDS, Taxawu Senegaal, Pastef et le PUR.’’ Ainsi, le Parti démocratique sénégalais informe n’avoir signé aucun document à ce propos.