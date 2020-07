Diffamation: Aliou Sall réclame 1 milliard de F Cfa à Bougane Guèye et Ahmed Aïdara

Le procès pour diffamation opposant le maire de Guédiawaye, Aliou Sall, au patron de D-média, Bougane Guèye Dani et à Ahmed Aïdara, s’est tenu jeudi. L’avocat du jeune frère du Président Macky Sall, réclame 1 milliard de F Cfa en guise de dommages et intérêts pour son client.



Dans sa plaidoirie, la robe noire rappelle que le journaliste « a dit qu’Aliou Sall a vendu la mairie de Guédiawaye à 1 milliard de F Cfa ». Selon elle, « Ces gens méritent une peine ferme ».



Le conseil du président des maires du Sénégal souhaite que Bougane Guèye Dani et Ahmed Aïdara, qui n’ont pas assisté à l’audience, soient déclarés coupables.

Lors de son réquisitoire, le procureur a demandé l’application de la loi contre le groupe D-média.



Le délibéré est attendu le 17 aôut prochain, rapporte le journal "Les Echos".



Pour rappe le maire de Guédiawaye, une localité située dans la banlieue dakaroise, avait porté plainte contre Ahmed Aïdara pour "offense et diffamation" à propos de la vente de la mairie de Guédiawaye à Auchan. Aliou Sall avait servi une citation directe au leader du mouvement Guédiawaye Laa Bokk.