Différend avec la CBAO : Un célèbre importateur de riz annonce une pétition et saisit l’Assemblée nationale

Bocar Samba Dièye, célèbre importateur de riz ne sait plus à quel saint se vouer. Alors qu’il a déposé, depuis 2008, une plainte contre la Cbao pour faux et imitation de signature, son dossier, pense-t-il est rangé dans les oubliettes.



Se présentant comme une victime de la loi du plus fort, il accuse la banque d’avoir falsifié sa signature pour parler de traite alors qu’il s’agit d’une opération de crédit ordinaire. Avec l’appui de l’Association des clients et sociétaires des instructions financières (Acsif), Bocar Samba Dièye entend poursuivre son combat.



En attendant, il a lancé une pétition qui vise un million de signatures et dont l’objectif est d’amener l’Assemblée nationale à se prononcer sur le dossier, selon L’AS.