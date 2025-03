Difficultés financières à AIBD : le Dg, Cheikh Bamba Dieye, annonce des licenciements

L’Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD) traverse une situation difficile. C'est son Directeur général, Cheikh Bamba Dieye, qui l'a fait avoir. Selon lui, un audit a révélé d’importantes difficultés financières. Suite à cette situation, il envisage de diminuer le nombre des employés pour, dit-il, redresser la boîte.



« AIBD, qui était avec la fusion des ADS à 275 agents, s’est vu en deux phases entre 2022 et 2024 booster de 287 CDI et pratiquement de 219 CDI en deux phases. Ce qui fait qu’une société qui était stable financièrement s’est retrouvée tirée vers le bas par des décisions irresponsables et qui ne cadrait pas avec les besoins de la société. Cela voudrait dire à l’oreille de l’alternance qui s’est passée, AIBD a eu un nombre de 938 agents », a déclaré Cheikh Bamba Dièye.



Poursuivant ses propos, M. Dièye a indiqué : « Depuis, nous sommes en train de restructurer et nous sommes dans une tendance à la baisse qui nous amène à 872 agents aujourd’hui. Et de ce point de vue, la responsabilité des managers que nous sommes, sous la directive du président de la République, du Premier ministre, de notre ministre de tutelle, il nous faut prendre le taureau par les cornes et réajuster AIBD ».



Par ailleurs, le Dg de l’AIBD a précisé : « De ce point de vu là, un comité ad hoc, va être installé dès lundi avec l’accord des syndicats. Nous allons y travailler et nous allons faire ce qu’il faut, pour que AIBD retrouve sa santé financière », livre iRadio.