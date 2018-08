Diffusion d'images violentes : le CNRA met en garde la «SEN TV»

En sa séance du 26 juillet 2018, le Collège du CNRA invite «tous les médias audiovisuels à s’abstenir de diffuser des images d’une certaine violence et met en garde la Sen Tv contre toute rediffusion de l’intégralité ou partie de telles séquences et d’éviter, à l’avenir, de diffuser des scènes similaires ».



En conséquence, il attire l’attention des éditeurs sur certaines images diffusées sur leurs antenne». Ceci, «en application des dispositions de l’article 21 du cahier des charges applicable au titulaire d’une autorisation de diffusion de programmes de télévision de droit Sénégalais».



En guise d’exemple, souligne-t-il, «la SEN TV, dans la soirée du 14 juillet 2018, au cours de l'émission intitulée « Les grands cœurs», a diffusé des images insoutenables montrant des malades en grande détresse physique».



Reconnaissant l’objectif recherchée par l’émission qui est de déclencher des élans de cœur solidaire, la CNRA de préciser que cela «ne saurait ni ne devrait justifier la stratégie utilisée, à savoir l’exhibition de la souffrance, surtout d’enfants mineurs, de manière à heurter la sensibilité de toutes les catégories de publics».



Le Collège du CNRA finit par déplorer le fait que «malgré l’avertissement des téléspectateurs par la chaîne de télévision sur la grande émotion que pourraient provoquer les contenus proposés, la diffusion de telles images contrevient à la réglementation qui interdit la diffusion de programmes portant atteinte à la dignité, à l’image et à la réputation de la personne humaine».