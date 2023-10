Diffusion de d’imagés obscènes: elle se fait republier à cause de ses photos obscènes publiées sur un site pornographique

Al Hassane Kane est accusé d'avoir orchestré la diffusion des images privées d'Amy Collé Sakho, une femme mariée, sur un site pornographique sénégalais, provoquant ainsi un tollé dans la vie de la plaignante.



La triste saga a commencé avec la publication malveillante de ses photos intimes, accompagnées de son numéro de téléphone, sur le site de « Kocc Barma », exposant toute son intimité. La destruction de sa réputation a été complétée par les appels incessants de prétendants inconnus, la plongeant dans un tourbillon de honte et d‘harcèlement.



La femme mariée qui a été finalement répudiée par son mari qui vit en Europe, a porté plainte contre Al Hassane Kane. Attraite à la barre du tribunal de Dakar lundi dernier, la plaignante a dénoncé une manipulation orchestrée, impliquant sa coépouse et les deux sœurs du prévenu.



Elle a soutenu que quelques mois après son mariage, elle avait reçu des menaces de deux dames qui se trouvent être des sœurs du prévenu Al Hassane et des amies à sa co-épouse. Elles lui ont fait la promesse de briser son ménage. C'est en cela, relève Amy Collé, qu'elles ont «recruté» le mis en cause pour publier ses images obscènes sur le site pornographique.



Des affirmations qu’Al Hassane Kane. « Lorsque j'ai vu ses images sur le site, je lui ai envoyé un message pour l'encourager, mais elle s'est mise à m'insulter.» Toutefois, l'enquête a révélé que le prévenu est un habitué des faits. En 2021, il avait été condamné à 2 ans, dont 2 mois ferme pour « diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs ». Pour réparation du préjudice, la plaignante a réclamé 10 millions de FCFA.



Le verdict sera rendu le 23 octobre.