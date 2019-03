Diffusion de fausses nouvelles: accusé par Bougane Guèye, le Colonel Ndao dément réclame 1 milliard

La guerre entre le patron de D-médias, Bougane Guèye Dany et le colonel Abdoulaye Aziz Ndao, poursuit son cours. Après plusieurs renvois, l’affaire a été de nouveau jugée, hier, mardi, devant le tribunal Correctionnel de Dakar. Le verdict sera rendu le 9 avril.



Attrait à la barre pour diffusion de fausses nouvelles par Bougane Guèye Dany, le gendarme en retraite se dit innocent et accuse Bougane à son tour de harcèlement.

le colonel Abdoulaye Aziz Ndao avait dit ceci : «Candidat à l’élection présidentielle, le leader de Gueum Sa Bopp doit être un exemple de probité et d’honnêtement (…). Bougane Guèye ne peut pas prétendre aux causes sociales et religieuses, en devant lui-même de l’argent à une personne qu’il ne connaît ni d’Adam ni d’Eve».



Des propos que le colonel a réfute devant la barre tout en déclarant vouloir recadrer les faits. « Je ne reconnais pas les faits. Et veut les recadrer. J’ai écrit un livre (pour l’honneur de la gendarmerie), qui a été piraté. J’ai porté plainte contre « Actunet » qui a été condamné à 20 millions, il y a 5 ans. Bougane a initié des procédures que je considère comme des harcèlements », a-t-il expliqué.

Et, a-t-il ajouté, «le 9 septembre, toutes les procédures ont été réglées et Bougane m’a proposé un moratoire sur 5 mois que j’ai rejeté ».



Poursuivant son récit, le gendarme en retraite de préciser : «Je n’ai pas diffusé de fausses nouvelles. Dans cette affaire, il est très difficile de distinguer Bougane et ses entreprises ».



Me Alioune Badara Sall, avocat de Bougane Guèye de répliquer : « Tout ce qu’il a développé ne rentre pas le cadre des faits qui lui sont reprochés ». Pour le préjudice, la robe noire lui a réclamé la somme de 100 millions de F Cfa.



Pour sa part, l’avocat du colonel, Me Bamba Cissé, juge les procédures entamées contre son client «abusives et vexatoires » . Il a réclamé 1 milliard de F Cfa et la publication de la décision dans des journaux. Car, a-t-il souligné : «il sera beaucoup plus humble ».