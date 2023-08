Diomaye Faye et Cheikh Bara Ndiaye demandent encore une liberté provisoire

Depuis qu’il a été inculpé et envoyé en prison pour outrage à magistrat, diffamation et actes de nature à compromettre la paix publique, en avril dernier, Bassirou Diomaye Faye ne cesse de déposer des demandes de liberté provisoire mais jusque-là sans succès. L’inspecteur des impôts revient à la charge.



D’après les Echos, il a déposé une nouvelle demande de liberté provisoire sur la table du juge Mamadou Seck par le biais de son avocat, Me Moussa Sarr. La robe noire espère que cette fois sera la bonne.



Le journal informe que le magistrat instructeur va aussi examiner une autre requête concernant Cheikh Bara Ndiaye. Les avocats ont préféré revenir auprès du juge pour faire une nouvelle demande. Une stratégie de l’avocat.



Pour le cas de Cheikh Bara Ndiaye, le magistrat instructeur ne s’était pas opposé à sa demande mais c’est la chambre d’accusation qui a dit niet à la suite d’un recours du Parquet.