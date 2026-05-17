Économie : L’Indice des prix à la consommation recule de 2,0 % au premier trimestre 2026

Selon la dernière Note d'analyse trimestrielle de l’Indice des prix à la consommation (IPC), publiées ce dimanche 17 mai 2026, les prix à la consommation au Sénégal ont enregistré une baisse de 2,0 % au premier trimestre 2026, comparativement au trimestre précédent. Ce fléchissement de l'inflation est essentiellement porté par le recul des coûts du panier de la ménagère et des transports.







L'analyse détaillée des données montre que la baisse globale est principalement tirée par trois secteurs clés. On note d'abord une baisse significative de 4,5 % sur les « produits alimentaires et boissons non alcoolisées », ce qui marque un net soulagement pour le budget de consommation des ménages. À cela s'ajoute un recul de 1,5 % sur les biens et services de « transport », ainsi qu'un léger fléchissement de 0,2 % sur « l’ameublement, l’équipement ménager et l’entretien courant du ménage ».







À l'inverse, les prix des autres divisions de la consommation ont affiché une tendance à la hausse sur la même période. Seuls les services de « l’enseignement » ainsi que ceux des « assurances et services financiers » ont fait exception en maintenant une parfaite stabilité au cours de ce premier trimestre.





