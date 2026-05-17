Commerce extérieur : Hausse conjointe des prix à l’importation et à l’exportation en mars 2026

Les échanges commerciaux du Sénégal avec le reste du monde affichent une dynamique de hausse des coûts. Selon les dernières données de l’Indice Mensuel des Prix du Commerce Extérieur (IPCE), le mois de mars 2026 est marqué par un relèvement simultané des prix des produits importés et exportés, principalement dicté par la volatilité des produits minéraux.



Au cours du mois de mars 2026, les prix des produits à l’importation ont enregistré une hausse de 1,4 % par rapport au mois précédent. Ce renchérissement s'explique essentiellement par la poussée des prix des « produits minéraux », qui ont pesé à hauteur de 1,4 point de pourcentage dans cette progression. Les hausses enregistrées sur les « produits des industries chimiques » (+0,3), les « métaux communs et ouvrages » (+0,1) ainsi que les « graisses et huiles animales ou végétales » (+0,1) ont également soutenu cette tendance. À l'inverse, le recul des cours des « produits du règne végétal » (-0,6) a permis d'atténuer la hausse globale.







Malgré cette tension mensuelle, la tendance à long terme reste favorable pour le Sénégal. Comparés au mois de mars 2025, les prix des produits importés reculent de 8,0 %. Sur l'ensemble du premier trimestre 2026, les prix des produits achetés à l’extérieur affichent également un repli de 7,7 % par rapport à la même période de l'année précédente.





Du côté des exportations, les prix de vente des marchandises sénégalaises sur les marchés internationaux se renchérissent plus rapidement, affichant une progression de 2,3 % en mars 2026 par rapport au mois de février. Là encore, les « produits minéraux » dictent la tendance en contribuant à hauteur de 2,9 points de pourcentage à cette hausse, épaulés par les « produits des industries chimiques » (+0,2) et les « produits du règne végétal » (+0,1). Cette dynamique positive a toutefois été légèrement freinée par le repli des prix des « animaux vivants et produits du règne animal » (-0,5) et du secteur des « perles fines, pierres gemmes et métaux précieux » (-0,3).







Cette hausse des prix à l'exportation se transforme en véritable bond en glissement annuel. Par rapport à mars 2025, les prix des marchandises vendues à l'extérieur s'envolent de 16,3 %. Cette excellente performance se confirme sur la totalité du premier trimestre 2026, où les prix des produits exportés bondissent de 14,8 % comparativement aux trois premiers mois de l'année 2025, une trajectoire particulièrement avantageuse pour la valorisation des exportations nationales.

