Télécoms : Les prix des services mobiles chutent de 10,9 % au premier trimestre 2026

Le coût des communications mobiles poursuit sa trajectoire baissière au Sénégal. Selon la dernière Note trimestrielle de l’Indice des Prix des Services Mobiles (IPSM), les tarifs de la téléphonie mobile ont enregistré un repli de 10,9 % au premier trimestre 2026 par rapport au quatrième trimestre 2025. Cette forte baisse accentue la dynamique de réduction des coûts déjà observée en fin d’année 2025, qui s'était soldée par un recul de 5,3 %.







Cette baisse généralisée sur les trois premiers mois de l'année est portée par les efforts tarifaires consentis par l’ensemble des opérateurs de réseau mobile classiques (MNO). L'opérateur historique Orange mène largement la danse avec une baisse agressive de 17,2 % de ses prix. Il est suivi par Expresso, qui affiche un repli de 3,5 %, et par l'opérateur Yas, dont les tarifs diminuent de 1,8 %. À l'inverse de cette tendance baissière, l'opérateur virtuel (MVNO) Promobile fait figure d'exception en enregistrant une hausse de 3,4 % de ses prix sur la période sous revue.







L'analyse des indicateurs en glissement annuel confirme un allègement significatif pour le portefeuille des consommateurs : l’IPSM affiche un recul global de 16,6 % par rapport au premier trimestre de l'année précédente. Là encore, cette baisse de long terme est principalement soutenue par Orange, qui génère la plus forte contribution à la baisse à hauteur de 10,0 %. L'opérateur Yas y participe de manière plus modeste avec 0,6 %, tandis que les contributions d'Expresso et de Promobile restent marginales, s'établissant respectivement à 0,2 % et 0,04 %.







Publiées ce dimanche 17 mai 2026, ces données trimestrielles confirment la féroce guerre des prix que se livrent les acteurs du secteur des télécommunications, pour le plus grand bénéfice des abonnés sénégalais.

