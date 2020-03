Diourbel: Cheikh Thiané Sylla placé sous mandat de dépôt pour escroquerie sur 112 Parcelles à Touba

Un proche de la veuve du défunt guide des Thiantakones, Aida Diallo, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Diourbel, une ville du Sénégal située à environ 150 kilomètres à l’est de Dakar. Cheikh Thiané Sylla, promoteur immobilier, est poursuivi pour escroquerie portant sur 112 parcelles à usage d’habitations à Touba.



Selon « Source A », le nommé Cheikh Thiané a été déféré au Parquet de Diourbel, le lendemain (vendredi), pour escroquerie portant sur 112 parcelles à usage d’habitation.



Il a été inculpé et est actuellement à la prison de la capitale régionale suite à une plainte déposée contre lui par émigré établi en France, au niveau de la Brigade spéciale de la gendarmerie de la ville sainte.