Diourbel: Les trois complices de Boy Djinné déférés par la Brigade de recherches de Thiès

La Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Thiès a transféré vendredi 15 Décembre 2023 le dossier des trois acolytes de Baye Modou Fall alias "Boy Djinné".



En effet, selon les sources de Seneweb, le trio a été déféré au Tribunal de grande instance de Diourbel pour association de malfaiteurs, tentative de vol en réunion commis la nuit avec usage de moyen de locomotion, faux, usage de faux, contrefaçon de signes monétaires.



S. N., S. C. et M. D. ont fait l'objet d'un retour de parquet. Ils vont passer le week-end au commissariat central du Baol avant de faire face au juge d'instruction du deuxième cabinet, lundi prochain.



Pour rappel Baye Modou Fall alias Boy Djinné a été inculpé et placé sous mandat de dépôt le 12 décembre dernier.



Il est poursuivi pour plus de 10 chefs d'inculpation et envoyé en prison mardi dernier. Le même jour, ses trois acolytes ont été arrêtés par la brigade territoriale de Diourbel avant d'être mis à la disposition de la BR de Thiès.