Diourbel : Saisie de 15 sacs de mangues immatures au marché Ndoumbé Diop

La sous-brigade d’hygiène de Diourbel a saisi quinze sacs de plus de 50 kg de mangues immatures au marché Ndoumbé Diop, a indiqué l’APS. Cette opération, qui a conduit à l’interpellation de cinq personnes, s’inscrit dans une campagne de contrôle renforcée face à la prolifération de fruits verts dont la consommation présente de graves risques sanitaires, notamment pour les enfants.



Le capitaine Ismaïla Diagne, chef de la brigade régionale d’hygiène, a averti que ces mangues, souvent transformées en bouillies et vendues aux abords des écoles, peuvent provoquer des indigestions, des irritations de l’estomac et des problèmes rénaux. Face à ce danger, une alerte a été lancée à toutes les sous-brigades de la région pour intensifier les inspections, tandis que les populations sont appelées à respecter l’interdiction de consommation prévue par le code de l’hygiène.

