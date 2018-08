Diourbel : Un taximan s’est pendu

Il a été inhumé ce jeudi à Ngalagne.



Ngagne Faye, un taximen s’est pendu à l’arbre de la cour de sa maison dans la nuit du mercredi au jeudi, alors que sa femme et ses deux enfants dormaient.Son corps sans vie a été découvert au petit matin par son épouse. Les Pompiers et les éléments de la brigade de gendarmerie de Ndoulo se sont rendus sur les lieux pour constater le suicide.D’après les témoignages recueillis, Ngagne Faye souffrait d’une maladie mystérieuse qu’il n’a jamais voulue révéler. Sa famille a confié qu’il devait se rendre jeudi prochain à l'hôpital Ndamatou de Touba pour y passer des examens et analyses complémentaires pour être fixé sur sa maladie.